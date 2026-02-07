Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sevgi ve Kardeşlik Korosu, 'Bir Sevdadır Türkülerimiz' konseriyle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Sevgi ve Kardeşlik Korosu, 'Bir Sevdadır Türkülerimiz' isimli Türk Halk Müziği konseri verdi. Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde Türkiye'nin çeşitli yörelerinden ezgiler çalınıp, söylendi. Sait Ektaş şefliğindeki konserde, uzun yıllardır Nilüfer Kent Konseyi'ne emek veren gönüllüler yer aldı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, 'Sevgi ve Kardeşlik Korosu, sadece notalarla değil enerjileriyle de Nilüfer Kent Konseyi'mize ayrı bir heyecan ve enerji katıyor. Hepsine emekleri için teşekkür ederiz' diye konuştu.