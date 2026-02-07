Osmangazi'de Ramazan ayı öncesi ilk etapta ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin koli erzak dağıtımı yapıldı. Yardımlar Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

İlçe genelindeki 136 mahallede, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde ilk etapta15 bin koli erzak dağıtımı yapıldı. Hazırlanan erzak kolileri, mahalle muhtarlarının tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim edildi. Muhtarlar, belediyeden aldıkları kolileri belirlenen ailelere dağıtmak için çalışmalara başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden mahalle muhtarları, 'Ramazan ayının gelişini Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan kolisi yardımlarıyla hissettik. Mahallelerimizde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olabilmek adına Başkanımız Erkan Aydın'ın her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği bu erzak yardımını bu yıl da sürdürmesi bizleri çok mutlu etti. Kendisine ve emeği geçen tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah bu tür hayırların devamını nasip etsin. Biz mahalle muhtarları olarak ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor, hazırladığımız listeleri Osmangazi Belediyesi'ne iletiyoruz. Gerekli incelemelerin ardından Ramazan kolileri tarafımıza teslim ediliyor ve biz de bu kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz' şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı yapılmaya devam edilecek.