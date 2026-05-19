Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, diğer protokol mensupları, çok sayıda vatandaş ve davetli katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy konuşmasında gençlere seslenerek, "Sevgili gençler; sizler ülkemizin onuru, gücü ve yarınlarısınız. Spordan sanata, bilimden teknolojiye ortaya koyduğunuz başarılarla bizlere onur yaşatıyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Bizler de sizlere inanıyor, güveniyor ve her zaman yanınızda olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.



Kutlamalar kapsamında Nilüfer Gençlik Merkezi halk oyunları gösterisi, şiir, karate gösterisi, Bursa Kız Lisesi Bando Takımı gösterisi ve güreş gösterileri sahnelendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi halk oyunları ekibinin gösterisi de izleyicilerden büyük alkış aldı. Meydanı dolduran vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla kaydederken, etkinlik alanında bayram coşkusu yer aldı. Program, gerçekleştirilen kapanış seremonisiyle sona erdi.