2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete’de yayımlandı ve oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranın açıklanmasıyla birlikte trafik cezalarında da artışlar gündeme geldi.

2026 yılında yeni trafik cezaları şu şekilde olacak:

KURAL MEVCUT CEZA 2026'DA GEÇERLİ OLACAK CEZA
KIRMIZI IŞIK 2.167 TL 2.719,4 TL
YÜKSEK SES CEZASI 993 TL 1246,1 TL
HIZ LİMİTLERİNİ %10-30 ORANINDA AŞMA 2167 TL 2719,4TL
HIZ LİMİTLERİNİ %30-50 ORANINDA AŞMA 4512 TL 5662,1 TL
HIZ LİMİTLERİNİ %50'DEN FAZLA AŞMA 9.268 TL 11.630,4 TL
U DÖNÜŞÜ CEZASI 993 TL 1.246,1 TL
MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2.168 TL 2.720,6 TL
PLAKASIZ MOTOR CEZASI 15.709 TL 19.713,2 TL
EMNİYET ŞERİDİ CEZASI 9.268 TL 11.630,4 TL
YAYA GEÇİDİ CEZASI 4.512 TL 5.662,1 TL
HATALI PARK CEZASI 993 TL 1.246,1 TL
MNİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 18.678 TL 23.439,0TL
DRİFT CEZASI 46.393TL 58.218,6TL
SAHTE PLAKA CEZASI 46.302 TL 58.104,4TL
HATALI SOLLAMA CEZASI 2.168 TL 2.720,6 TL
MAKAS ATMA CEZASI 46.393 TL 58.218,6 TL
KASK TAKMAMA CEZASI 993 TL 1.246,1 TL
TELEFONLA KONUŞMA CEZASI 2.168TL 2.720,6TL

Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

Kaynak: EKONOMİM