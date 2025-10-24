Türkiye’nin köklü lojistik markalarından Asset Worldwide Express, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirdiği Awwex platformu ile e-ihracatta yeni bir dönem başlattı.

Yeni nesil dijital altyapısı, rekabetçi fiyat politikası ve hız odaklı operasyon modeliyle öne çıkan Awwex, Türk satıcılarının ürünlerini Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına, yurt içi gönderi kolaylığında ulaştırmalarını sağlıyor. Platform, e-ihracatta dijitalleşmeyi yalnızca bir kolaylık değil, aynı zamanda stratejik bir unsur olarak konumlandırıyor. Gönderi oluşturma, fiyat karşılaştırma, vergi hesaplama, kurye çağırma, teklif alma, gümrük süreçleri ve kargo takibi gibi tüm işlemler Awwex paneli üzerinden tek merkezden yönetilebiliyor. Satıcılar; Amazon, Etsy, eBay, Shopify ve WooCommerce gibi global pazaryerlerindeki mağazalarını doğrudan entegre ederek tüm süreçleri tek sistem üzerinden yürütebiliyor.

Awwex’in Avrupa’daki en önemli gücü, Almanya’nın Köln kentinde kurulan Asset GLI GmbH yapılanması olarak öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı onaylı "Sipariş Karşılama Yetki Belgesi" bulunan merkez, fulfillment, depolama, elleçleme, paketleme, gümrük ve iade operasyonlarını uluslararası standartlarda yürütüyor. Bu sayede Awwex kullanıcıları, Avrupa gönderilerinde hız ve maliyet açısından önemli avantajlar elde ediyor. Platformun hedefinden bahseden Dijital Platform Yöneticisi Melisa Ulus Serin, "Awwex olarak lojistik sektöründeki tecrübemizi dijital dünyanın hızına entegre ettik. Artık E-ihracat, karmaşık evrak süreçleri, sürpriz ve yüksek maliyetlerle anılmıyor. Türk satıcılarımız, tek bir panel üzerinden dünyanın herhangi bir noktasına gönderi yapabiliyor. Özellikle Avrupa’ya kargo göndermek, şehir içi bir teslimat kadar pratik hale geldi" ifadelerine yer verdi.

Awwex’in sadece bir lojistik platformu değil, KOBİ’lerin global pazarlarda rekabet gücünü artıran bir dijital ekosistem olduğunu vurgulayan Serin, "Vizyonumuz, Türkiye’nin üretim gücünü dünya sahnesinde daha görünür kılmak. Awwex, bu vizyonun teknolojiyle buluştuğu noktada doğdu ve her geçen gün daha fazla satıcıyı global ticaretle tanıştırıyor" diye konuştu. Öte yandan, Awwex’in sunduğu hız, maliyet avantajı ve güvenilir altyapı, Türkiye’nin e-ihracat hedeflerine katkı sağlarken, "Türkiye’den dünyaya lojistikte dijital ve entegre güç" mottosunu da güçlü biçimde hayata geçiriyor.