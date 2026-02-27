İlçe Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada temel gıda ürünlerinin fiyatlarının vatandaşın alım gücünü zorladığını belirtti.

1940 TL'ye Anca Poşetler Doldu

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, pazarda yaptığı alışveriş sonrası şu sözlerle aktardı: “Bugün hanımla pazara geldik ve yalnızca sebze alışverişi yaptık. Peynir, zeytin gibi temel ürünler yok. İki bin beş yüz lira param vardı, alışveriş sonrası beş yüz altmış lira kaldı. Yani bin dokuz yüz kırk lira ile ancak bu poşetler doldu. Emeklinin maaşının onda biri bir pazar alışverişinde tükeniyor. Üstelik temel tüketim maddeleri henüz alınmamışken.”

Üreticilerin Durumu

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin ayrıca, üreticilerin de zor durumda olduğunu belirterek, “Patates ve soğan fiyatları ucuz görünse de üretici bu yıl kar edemediğini, traktörlerini sattığını söylüyor. Havaların iyi gitmesiyle bazı sebze fiyatları normalleşse de girdi maliyetleri yüksek olduğu için vatandaşın aldığı ücretle pazarda temel ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil” dedi.

Ramazan ve Pazaryeri Kalabalığı

Ramazan ayında pazarlarda beklenen kalabalığın olmadığını da dile getiren İlçe Başkanı Şahin, hükümetin vatandaşın gerçek sorunlarını göz ardı ederek dikkatleri farklı gündemlere çektiğini ifade etti. “Gerçekte vatandaşın sorunu ekonomi, emeklilerin maaşı, asgari ücretler ve İnegöl mobilyacılarının yaşadığı sıkıntılardır. Birçok esnaf kepenk kapatıyor, küçülmeye gidiyor” sözleriyle ekonomik sorunların altını çizdi.