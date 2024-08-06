Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Enes Şeker, yaptığı açıklamada ek zam taleplerinin işveren ve sarı sendika tarafından rahatsızlıkla karşılandığını belirtti. Şeker, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in seçim öncesi işçilere yüzde 20 ek zam sözü verdiğini hatırlatarak, yaşanan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve yükselen vergi dilimleri nedeniyle işçilerin ücretlerinde iyileştirme talep ettiklerini ifade etti.

Şeker, işveren ve sarı sendikanın, ek zam talebiyle ilgili yaptıkları açıklamaların işçilerin beklentilerini karşılamadığını ve bu durumu fiyasko olarak nitelendirdi. Hizmet-İş Sendikası olarak 31 Aralık 2026 yılına kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika olduklarını vurgulayan Şeker, işçilerin mağduriyetlerini ve beklentilerini dile getirmenin kanuni ve sendikal hakları olduğunu belirtti. Belediye başkanının seçim öncesi verdiği zam sözünü hatırlatarak, "Bu sözü tutmak en doğal hakkımızdır," dedi.

Şeker, ek zam talebinin işçi ile işvereni karşı karşıya getirdiği yönündeki açıklamaların gerçek dışı olduğunu ve bu tür teslimiyetçi yaklaşımları işçilerin takdirine bıraktıklarını söyledi. BİNTED işyerinde ek zam yapılacaksa, bunun hukuki muhatabının Hizmet-İş Sendikası olduğunu ve ek protokolün yetkili sendika ile imzalanması gerektiğini ifade etti.

Şeker, açıklamalarından rahatsız olan Genel-İş Sendikası’nı eleştirerek, bu sendikanın işverenle birlikte hareket ettiğini ve üyelerinin yanında durmadığını belirtti. İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde, üyelerinin kabul etmemesine rağmen toplu iş sözleşmesinin gizlice imzalandığını ve bu durumun işçilerin protestosuna yol açtığını hatırlattı. Ayrıca, CHP Gebze’de mitinge katılmak istemeyen Beşiktaş Belediyesi temsilcisi Süleyman Keklik’in görevden alındığını ve işine son verildiğini belirtti.

Şeker, Genel-İş Sendikası’nın Bursa işçisine katacak hiçbir şeyi olmadığını ve bu sendikanın demokratik ve sendikal ahlak dersi vermesinin inandırıcı olmadığını söyledi.