Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yaya güvenliğini artırmak ve estetik görüntüyü sağlamak için yürüttüğü soğuk çizgi çalışmaları çerçevesinde 15 Temmuz Bulvarı ve Yeni Cami Bulvarı’nı yeni bir görüntüye kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin dört bir yanında ulaşım konforunu artıran, yollara estetik katan dokunuşlar yapıyor. Şehrin merkezinde ve 16 ilçesinde hummalı bir mesai harcayan ekipler, şehir merkezindeki en büyük caddeleri de yepyeni bir yüze kavuşturuyor. Bu çalışmaların neticesinde şehrin ulaşım yoğunluğunun en yüksek olduğu güzergahlar olan 15 Temmuz Bulvarı ve Yeni Cami Bulvarı’nda gerçekleştirildi. YOL-BAK ekipleri soğuk boya çalışmalarıyla yol çizgilerini yeniledi, yaptığı dokunuşla şehrin kalbine renk kattı. Her iki cadde de ulaşım güvenliği artırıldı, bulvarlar tertemiz bir görüntüye kavuştu.