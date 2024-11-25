Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilkokul öğretmenini evinde ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Saraylı İlkokulu'ndan öğretmeni olan Yüksel Gümüş'ü, Sarımeşe’deki evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkan Sezer elini öperek çiçek takdim ettiği Gümüş’e eğitim hayatına sunduğu katkı için bir kez daha teşekkür etti. Gümüş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Sezer’e teşekkür etti.

Kaynak: igf