Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, mahalleli ile bir araya gelerek, "Atacağımız her adımı vatandaşlarımızla birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Meclis üyesi Nebahat Çelik ile birlikte Kuzey Mahallesi Muhtarı Gülten Tülay’ı ziyaret etti. Ziyarette mahalle ile ilgili genel değerlendirme yapılırken, daha sonra Başkan Söğüt ve Muhtar Tülay, bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Söğüt, "Körfezimizin her noktasında ve her fırsatta, en sevdiğimiz yerde vatandaşlarımızın yanındayız. Sizlerle birlikte bu ilçeyi yönetiyor, güzelleştiriyoruz. Sizlerin talep ve önerileri bizler için her zaman önemli. Sizleri mutlu etmek bizim en önemli görevimiz" dedi.

Başkan Söğüt ziyaret sırasında vatandaşlardan gelen talepleri de dinledi.