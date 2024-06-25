Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte muhtarların taleplerini dinledi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de olduğu toplantıda Başkan Subaşı, muhtarların isteklerini dinledi, çözüm için ilgili birim amirlerine talimatları verdi. Toplantıda tasarruf tedbirleri hakkında da muhtarlara bilgi veren Başkan Subaşı, her duruma karşı muhtarlar ve mahalle sakinlerinin taleplerini karşılamaya çalışacaklarını kaydetti.

"Projelerimizi yapım sırasına göre bir bir uygulayacağız"

Bilecik Belediyesi tarafından yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında da bilgi veren Başkan Subaşı, "Bütün çalışma ve projeleri önem sırasına göre koyduklarını ve bir an önce başlayacağız. Eski otogar alanında gerçekleştirmeyi planlarımız proje yanı sıra şehir merkezindeki yayalaştırma projesi ve sosyal konut projelileri olacak. Mahalle buluşmalarında düzenlenecek toplantılarla mahalle sakinlerinin taleplerinin alınacağını ve en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.

Bilecik Belediyesi olarak sathi asfaltlama çalışmaları hakkında da bilgi veren Subaşı, bütün mahallelerde sathi asfaltlama çalışmalarını kendi ekip ve ekipmanlarıyla yapacakları bilgisini verdi Yeni yolları ulaşıma açmayı planladıklarını kaydeden Başkan Subaşı, vatandaşların rahat ve sağlıklı ulaşıma kavuşması için birçok projenin olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Subaşı, toplantıda ayrıca muhtarlar aracılığıyla mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en kısa sürede yerine getirmeye çalışacaklarını sözlerini ekledi.