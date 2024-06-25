Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Gelir Dağılımı İstatistikleri" bültenini açıkladı.

Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen "eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine" göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2023'te bir önceki yıla kıyasla 1,8 puan artarak yüzde 49,8 oldu. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9'a geriledi.



BURSA’DA BİR AİLENİN GELİRİ NE KADAR?

Veri analiz sitesi endeksa, Bursa’nın gelir dağılım istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Bursa’da ortalama bir ailede hane halkı sayısı 3,21. Türkiye'de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri 167 bin 983 lira iken, Bursa’da bu rakam 184 bin 728 lira.



BURSA’DA KİŞİ BAŞI GELİR NE KADAR?

Endeksa verilerine göre, Bursa’da kişi başına gelir 7 bin 804 lira iken, aylık hane geliri ise ortalama olarak 15 bin 394 lira olarak hesaplandı. Bu hesaba göre asgari ücretin 17.002 lira olduğu günümüzde Bursa’da ailelerin ortalama geliri asgari ücretinde altına olduğunu gösteriyor. İşsizliğin olmadığı, ekonominin güçlü olduğu Bursa’da çıkan bu sonuç herkesi şaşırttı.