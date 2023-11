İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığının düzenlediği Teşkilat Bilgilendirme ve İstişare Toplantısında dönem içerisinde yapılan hizmetleri parti teşkilatına sundu. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve tüm kademelerde görev alan teşkilat mensuplarının katıldığı organizasyon, Pazartesi akşamı gerçekleştirildi.

“YEREL SEÇİMLER NOKTASINDA CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİNE GİDİYORUZ”

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un açılış konuşmasıyla başlayan programda, Başkan Durmuş şu ifadeleri kullandı: “2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiğiniz azim ve gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Nasıl ki o seçim önemliyse, şimdi de yerel seçimler noktasında cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimine gidiyoruz. 5 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde de inşallah sizlerin gayretleriyle, el birliği ile AK Parti mührünü tekrar vuracağız. Yerel seçimlerde başarılı olmamızın en önemli sebebi, belediyelerimizin çalışmalarıdır. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi itibariyle belediyelerde o dönemden sonra çığır açtık. 2004 yılında ilk yerel seçimlere girerek AK belediyeciliği gösterdik. Bu başarı tüm teşkilatımızın başarısıdır.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇTIĞI YOLDA BİRER NEFER GİBİ ÇALIŞIYORUZ”

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak önce salonu dolduran kalabalığa hitap eden kısa bir konuşma yaptı. Teşkilatın sürekli bilgilendirildiğini hatırlatan Başkan Taban, “Bizler her 3 aylık sürede yaptığımız çalışmaları teşkilatımıza sunmak adına benzer değerlendirme toplantıları yaptık. Ancak artık dönem sonuna geldik. Dönem sonu olması nedeniyle de heybemize doldurduğumuz pek çok hizmetlerimiz var. Bu hizmetlerimizi de başta teşkilat üyelerimizin ve vatandaşlarımızın bilmesini arzu ediyoruz. Bizler büyük bir aileyiz. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda birer nefer gibi çalışıyoruz ve hepimiz sorumluluklarını bilen, ne yaptığının farkında olan, şehrimize, ülkemize hizmet eden insanlarız” dedi.

“BEYANNAMEMİZİN YÜZDE 84’ÜNÜ TAMAMLADIK”

Her hizmetin bir hikayesi olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Burada sizlere sunacağımız hizmetlerimizin her birinin içerisinde kendine has hikayeler var. Çok ciddi emekler var. Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımızdan her kademedeki teşkilat mensubumuza kadar dokunuşlar var. Zaman zaman projelerimizle ilgili pek çok kanaatinizi bizlere ilettiniz. El birliği ile dönemimiz başında yayınladığımız beyannamemizin yüzde 84’ünü tamamlamış olduk” diye konuştu.

HER BİRİNİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Katkı ve desteklerinden dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Bu süreçte ben işin başında gibi oldum ama arkada sizlerin katkısıyla bunları gerçekleştirdik. Ben her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizlerden katkı ve desteğini esirgemeyen; AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Bursa Milletvekilimiz Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekillerimiz Mustafa Varank ile Ayhan Salman ve diğer tüm Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Davut Gürkan’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’a, meclis üyelerimize ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Taban, konuşma sonrası projelerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ÇOK GÜZEL HİZMETLERİ ŞEHİRLERİNE YAPTILAR”

Alper Taban’ın ardından kürsüye AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman çıktı. Böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Salman, “AK Belediyecilik, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1994’te İstanbul’da başladı. Bir şehrin kaderi nasıl değiştirilir, bir şehirde çöp yığınlarından, akmayan sulardan, temizlenmeyen caddelerden nasıl bir dünya şehrine evrilir, o kötü Haliç’in nasıl pırıl pırıl hale dönüştüğünü görmek başarılı bir yerel yönetimin en önemli göstergesidir. Cumhurbaşkanımız bunu 3-4 yıl gibi bir sürede göstermiş oldu. AK Parti kurulduğu günden bu yana da bütün Belediye Başkanlarımız çok güzel hizmetleri şehirlerine yaptılar. İnşallah İnegöl’ümüzde önümüzdeki dönemde de hep beraber teşkilatlarımızla, meclis üyelerimizle çok daha güzel hizmetler yapmayı rabbim nasip etsin” ifadelerinde bulundu.