Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl de de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla 81 ilde Çember-6 operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 ayrı adrese operasyon düzenlediler. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı ve asayiş olaylarından firari olan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan 14 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“81 İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “Çember-6 Operasyonlarında” Arama Kaydı Bulunan 2136 Firari Yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Yakalanan şahıslardan: 6’sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2119’unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.”

Haber Merkezi