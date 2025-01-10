Son günlerde kamuoyunda ekmek fiyatlarına yapılan zam nedeniyle eleştirilere maruz kalan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, müjde verdi.

İnegöl’de ekmeğe gelen zamlar nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu ve İnegöl Belediyesi Ekmek fabrikasının yeniden açılmasını düşünüyor musunuz sorusu üzerine Başkan Taban, "İnegöl Belediyesi ekmek fabrikasını yeniden açıyoruz" dedi.

1,5 AYDA FAALİYETE GEÇECEK

Başkan Taban, "Öncelikle ekmek fabrikası olarak değil, fırın olarak değerlendiriyoruz. Ekmek kapasitesini 10 bin ekmek kapasitesiyle başlayacağız. Akabinde 30- 40 bine kadar çıkacağız. 1,5 ay içinde faaliyete geçireceğiz."