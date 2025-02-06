Geçtiğimiz yıl 299 bin 203 olan İnegöl’ün nüfusu, binde 10,1’lik bir artış göstererek 302 bin 251 kişiye yükseldi.

Bu artışla birlikte İnegöl, Bursa’nın en kalabalık ilçeleri arasında 4. sırada yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban,nüfus artışını değerlendirdi. Başkan Taban açıklamasında " Son 4 yıl içerisinde nüfus artışımız bugün itibariyle belli oldu. TÜİK verilerini açıkladı. Şu anda resmi nüfusumuz 302 bin 251 oldu. Daha önceki nüfusumuz 299 bin 203'tü. Bir yılda 3 bin 48 kişi nüfusumuz artmış oldu. Tabi bu nüfus verisiyle beraber 2024 yılında bu geçen yıla oranla binde 10.1 oranında nüfus artmış oldu. Bursa ilçelerinde de şu anda 4. sırada nüfus sıralamasındayız. Ama aynı zamanda da Türkiye nüfusu vilayetler içerisinde 20 ili geride bırakan bir nüfusa sahip olduk. Tabi burada ülkemizin nüfusuda 85 milyon 664 bin oldu. Bursa nüfusumuzda 3 milyon 238 bine erişmiş oldu. İnşallah verilerin detaylarını inceleyerek göçle ve doğumla gelen bu verileri ayrıştırarak artış planlarını değerlendiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.