Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte 49. MODEF Expo Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarını ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Pazartesi günü başlayan mobilya şöleni tüm hızıyla sürüyor.

Yarım asırlık tecrübesiyle Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’ün dünyaya açılan kapısı olan MODEF Expo Fuarında, 20 bin metrekare sergileme alanında 170 firma yeni sezon modellerini sergiliyor. 70 dolayında ülkeden ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarı, bugün Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti.

Başkan Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyelerinin bulunduğu heyete, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da eşlik etti. MODEF fuar alanında stantları tek tek dolaşarak firma yetkilileriyle görüşen Başkan Taban, hayırlı işler dileklerini iletti.

Fuar ziyaretine ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, “İnegöl’ümüzün 600 yıllık mobilya tecrübesi ve yarım asırlık fuarcılık tecrübesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da yine çok anlamlı bir organizasyona imza atıldı şehrimizde. Pazartesi günü açılışını yaptığımız fuarı bugün de gezerek mobilyacılarımızla hem hayırlı işler dileklerimizi ilettik hem de sektöre ilişkin istişarelerde bulunduk. Tekrar fuarın şehrimize ve mobilya sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Mobilyacılarımızın emeklerinin karşını aldığı bir fuar olmasını temenni ediyorum” dedi.