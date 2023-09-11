Pazaryeri Belediye Başkan Tekin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla tüm öğrencilere başarılar diledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eğitim ve öğretimin bir ülkenin varoluşu noktasındaki en önemli etken olduğunu söyledi.Tekin, “Çocuklarımızın alacağı iyi eğitim, güçlü ve büyük Türkiye’nin yarınlarına yapılacak en büyük yatırımdır Öğretim noktasında önemli kazanımlar elde etmelerini istediğimiz çocuklarımızın; çevre bilinci yüksek, insanlarla iletişimi kuvvetli, nerede nasıl davranacağını ve konuşacağını bilen, alanında uzman, ülke malını koruyan ve ülkesinin çıkarlarını gözeten, tarihini çok iyi bilen, vatansever, ahlaklı ve öz değerlerine bağlı bir nesil olarak yetişmeleri de güçlü toplum anlayışını daha da pekiştirecektir.Eğitim ve öğretim sürecindeki kazanımlarını birleştirebilen çocuklarımızın, milletimizin yaşam standardını yükselterek birlik ve beraberliğimizin de birleştirici gücü olmayı sürdüreceklerine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Pazaryeri Belediyesi olarak eğitim öğretime her zaman desteğimizin süreceğini belirterek, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, yeni eğitim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci’de ilçedeki okullarda bin 50 öğrenci için ilk ders zilinin çaldığını belirterek 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.