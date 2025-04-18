ZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü’ne İnciraltı’nda arazi tahsisi için planların tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Karşıyaka Stadı için ise bakanlığa defalarca yazı yazdıklarını ancak yanıt alamadıklarını söyleyen Başkan Tugay, “Karşımızda tepkisiz bir bakanlık var. Belediyeler ile kulüplerin arasını bozmak için kasıtlı yapılıyor, ayıplıyorum” dedi.

Kemalpaşa Belediyesi’ndeki soruşturmayı da değerlendiren Başkan Tugay, gözaltı süreçlerini abartılı ve hukuki bulmadığını ifade etti.

“CHP’li belediyeleri baskı altına almak için algı yaratılıyor. Hata varsa yapan cezasını çeker, ancak bu tarz uygulamalar yanlış” diye konuşan Başkan Tugay, İzmir’deki tüm spor kulüplerine destek olmayı görev bildiğini vurgulayarak, “Göztepe, Süper Lig’de İzmir’i temsil eden tek takım, onlara değer veriyoruz. Karşıyaka Stadı da benim için çok önemli” dedi.