

Programa Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İlçe yöneticileri, öğrenciler ile Huzurevleri sakinleri katıldı.



Bursa genelindeki Huzurevi sakinlerinden oluşan 120 sporcu, Bocce, basketbol, bilek güreşi, okçuluk, futsal bowling ve satranç müsabakalarından yarıştı.

Gençleri aratmayan performans sergileyen yaşlı sporcular, büyük beğeni topladılar. Çocukların ilgiyle izlediği spor müsabakalarında, tüm sporculara madalyaları verildi.



Etkinlikte açıklama yapan İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, "Bugün çok eğlenceli bir gün. Bursa’daki tüm huzurevlerini davet ettiğimiz bir spor şenliğimiz var. Programın içinde yaşlılarımız, yarışmalarımız ve hediyelerimiz yer alıyor. Bu etkinliği ilk defa İnegöl Huzurevi'nde başlattık. Şimdi ise Bursa genelindeki huzurevlerini davet ettik. Toplamda 8 huzurevi katılım sağladı. Bunlardan 4’ü, yaşlılık düzeyleri ve engel durumlarına göre yarışmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Amca ve teyzelerimiz çeşitli müsabakalarda yarıştı. Diğer huzurevleri ise seyirci olarak katılım gösterdi. Yaklaşık 120'ye yakın sporcumuz vardı diyebiliriz. Bu programın Türkiye genelinde bir benzeri yok. Geliştirilerek Marmara Bölgesi’ne özel ve daha sistematik bir hale getirilebilir. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum; belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Haziran ayında planlamaları daha erken yaparız. Hep birlikte daha nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle." dedi.