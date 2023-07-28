Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yaz tatilinde olan çocuklar için 1 aydan fazla sürecek Çocuk Yaz Atölyeleri etkinliğini davet etti.

Başkan V. Subaşı yaptığı açıklamada bu hafta sonu Atatürk Parkında gerçekleştirilecek olan Çocuk Yaz Atölyeleri etkinliğini bütün çocukları davet etti. 29 Temmuz Cumartesi günü Kum Boyama Atölyesi ile başlayacak olan etkinlik birbirinden eğlenceli aktivitelerle devam edeceğini anlatan Subaşı sözlerine şöyle devam etti;

"9 Eylül tarihine kadar devam edecek olan etkinlikte yaş aralıkları belirlendi. Kum boyama 5-8 yaş, tişört boyama 5-8 yaş, yüz maskesi 5-8 yaş, mandala boyama 8-12 yaş, çanta boyama 5-8 yaş, origami sanatı 8-12 yaş, taş boyama 5-8 yaş, kil boyama 8-12 yaş, boncuk bileklik kolye yapımı 5-8 yaş, ebru sanatı 10-15 yaş, su kabağı boyama 5-8 yaş, baskı atölyesi 5-8 yaş, makrome anahtarlık 10-15 yaş, şeklinde olacak. Katılım kontenjanla sınırlı olup saatler ise 1’inci seans 16.00-16.45 ve ikinci seans 17.15-18.00 arası olacak. Etkinliklere katılım ücretsiz olup kayıtlar Bilecik Belediye adresinden gerçekleşecektir."