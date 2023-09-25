MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Sinan Yazaroğlu, Karaman’da MÜSİAD Bilsem ve Adliye Konakları projelerini anlattı.

MÜSİAD Karaman Şubesi ev sahipliğinde 22 – 24 Eylül tarihlerinde gerçekleşen MÜSİAD 107. Genel idare Kurulu (GİK) Toplantısına MÜSİAD İnegöl Şubesi de katılım sağladı.

MÜSİAD’ın bayramı olarak nitelendirilen ve 107.’si MÜSİAD Karaman Şubesi ev sahipliğinde yurt genelinde 84 noktasından gelen Şube Başkanları, Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İnegöl Şube olarak katılım sağladığımız programda Şube olarak Proje sunumu gerçekleştirdi.

Toplantıya MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu, Başkan Yardımcısı Cemil Derman, Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Ergül, İlker Akgüller, Hüseyin Uçaravcı ve Şube Müdürü Emin Süküt ile katılım sağladı.

MÜSİAD 107. Genel İdare Kurulu toplantısında Şube Sunumları kısmında sunum konuşmasını yapan MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“1996 yılında MÜSİAD İnegöl üyelerinin girişimi ile İnegöl’ün ilk özel okulu olan Altın Nesil Okulları, kurulduğu günden günümüze Eğitim noktasında İnegöl’de marka okul olma unvanını almış olup buradan yetişen beyinler ile İnegöl ve MÜSİAD’ın gurur kaynağı olmuştur. MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak kurulduğumuz günden bugüne üyelerimize, Şehrimize bölgemize değer katmaya hizmet etmeye devam ediyoruz. Hatta yönetim kurulumuza giren işadamları yetiştirmeye devam etmektedir. Dönemin MÜSİAD Genel Başkanı Sn. Ömer Cihad Vardan’ın kendi binasını yapmak isteyen Şubeler için hazırlatmış olduğu örnek proje ile 2012 yılında ilk kez kendi Şube Merkezini yapan şubelerden olan İnegöl Şube binasını yaparak üyelerine ve İnegöl kamuoyunun hizmetine sunmuştur. 2013 yılında şehrimizin lokomotif sektörü olan Mobilya’da yaşanan kalifiye eleman sorununun çözümüne yönelik olarak geliştirmiş olduğumuz ve bir çok şehirde farklı sektörler de de örnek alınarak uygulanan BENİM GELECEĞİM MOBİLYA Projesi ada Şubemiz adına ses getiren projelerimiz arasında yerini almıştır. Yine Vizyon projelerimizin başında yer alan ve bugün itibari ile A ve B Etaplardan oluşmak kaydı ile toplamda 500 Nitelikli Mobilya mağazasını bünyesinde barındıran adeta 365 gün Fuar mantığında Sektöre hizmet veren İNEGÖL MOBİLİYUM AVM Şubemiz projeleri arasında yerini almaktadır. MÜSİAD İnegöl Şube olarak üyelerimize yönelik yatırım amacı ile 2017 yılında villa tarzı konutlardan oluşan ilke MÜSİAD Evleri projemizi hayata geçirdik 15 adet yapıyı üyelerimize yatırım noktasında kazandırdık. Evet tüm bu yapılan projelerden tecrübe edinerek, Şehrimizin Vizyoner yönetici ihtiyacını göz önünde bulundurarak ayrıca Şehrimize Teknofestin alt yapısı diyebileceğimiz, yarının bilim adamları, sanatçıları Vizyoner Yöneticileri İş İnsanları yetişsin diye Bursa’nın en modern 32 odalı 24 derslik 11 labaratuvarlı Bilim Sanat Merkezi Okulunu yaptık ve MÜSİAD tarihinde ilk kez bir resmi kurumun isminin önünde MÜSİAD Markamızı verdik. 2021 Yılında Vizyon projemizi hayata geçirmek üzere, çalışmalara start verdik. Üyelerimiz ve Gönüldaşlarımızın desteği ile 2 yıl gibi kısa bir sürede inşaatını tamamladığımız MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde bir çok farklı özelliği barındırıyor. Üyelerimiz ve gönüldaşlarımızın katkıları ile eğitim öğretim faaliyetlerine2023 de milli eğitim bakanımız ve MÜSİAD Genel Başkanımızın katımıyla beraber açılışını yaptığımız okulumuz. yurt çapında dereceler almaya başlamıştır. Sizlere aktaracağım son projemiz ise yine bir ilk olacak çalışma. MÜSİAD İnegöl şubesi tarafından projelendirilen, toplam 100 daireden oluşan Adliye Konakları ve MÜSİAD Evleri projesi Kamu Özel sektör İşbirliği çerçevesinde ilk 2019 Yılı sonunda temelleri atıldı Toplam 100 daireden oluşan Vizyon Projemiz Örnek projemiz ile Adalet Bakanlığının ihtiyacı olan 36 Daire Lojman yapımı ilk olarak gerçekleştirilen kısım olmuştur. İnegöl Adliyesinde görevli Hakim ve Savcıların ikamet edecekleri Adliye konakları 2022 Yılı itibarı ile yapımı sona ermiş ve Hakim, Savcılar konutlarında oturmaya başlamıştır. Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde İhtiyaçları olan konutların yapımına karşı arsa karşılığı aynı arazide MÜSİAD Evleri yapımı hızla devam etmektedir. Adalat Bakanlığına Yapılan 36 Konut’a karşın, özellikle MÜSİAD Üyelerimizin yatırım amacı ile aldığı 64 Konut bitme aşamasına gelmiş bulunmaktadır. İnşallah bu projenin devir teslim törenini de adalet bakanı ve MÜSİAD Genel başkanımızla yapmayı ümit ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Fahrettin Eniş