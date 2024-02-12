Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Anadolu Lisesi’ndeki Bayrak Töreni’ne katıldı. Yazıcı, okuldaki 12’nci sınıf öğrencilerine temel bilimler konusunda bir sunum yaptı. Sunumun ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Yazıcı, “3’üncü adres dediğimiz, siz gençlerin yararlanacağı etüt merkezlerini ve kütüphaneleri ilçenin dört bir yanına entegre ettik. Daha da genişleterek devam edeceğiz. Siz yeter ki isteyin, talep edin, biz gerçekleştirelim” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her pazartesi günü ilçe genelinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin bir tanesine giderek Bayrak Töreni’ne katılıyor. Bu kapsamda Tuzla Anadolu Lisesi’ndeki Bayrak Töreni’ne katılan Yazıcı’ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da eşlik etti. Bayrak Töreni sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, onların talep ve önerilerini dinledi. Okulun eksiklikleri ile ilgileneceğini belirten Yazıcı, müzik öğretmeninin piyano isteğini de kırmadı. Başkan Yazıcı, öğretmenler odası ziyaretinin ardından Tuzla Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda 12’nci sınıf öğrencilerine temel bilimler konusunda sunum yaptı. Hayata, okula, ilçeye, Türkiye’ye ve dünyaya dair birçok sorunun sorulduğu program kapsamında Başkan Yazıcı, öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını tek tek dinledi. Üniversiteleri gezmek isteyen öğrencilere ulaşımı organize edeceğini belirtti.

“Sizlerin hayatına dahil olmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Başkan Yazıcı, “Sevgili gençler, bizim için kıymetlisiniz. Bir okula başladık biliyorsunuz, İnşallah o da tamamlanınca Tuzla’da ikili eğitim yapan okul kalmayacak. Eğitim ve materyallerde elimizden geleni mutlaka yaparız. Onun dışında siz gençlerin yararlanacağı etüt merkezleri, kütüphaneleri, 3’üncü adresleri ilçenin dört bir yanına entegre ettik. Daha da genişleterek devam edeceğiz. Bu sohbetleri özellikle her okulda yapıyoruz. Bazen mesleki açıdan yaşadıklarımızı paylaşıyoruz. Böylelikle sizlerin hayatına dahil olmanın mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

“Tuzla’yı çok seviyorum”

Bir öğrencinin ‘Tuzla’ya dair en çok sevdiğiniz şey ne?’ sorusuna da cevap veren Yazıcı, “Deniz benim için çok kıymetli ve Tuzla; sahiliyle, yeşiliyle kişi başına düşen yeşil alan, spor alanları ve tüm aktiviteleriyle en üst noktada yaşanabilecek bir yer. Şu anda sosyoekonomik ve sosyokültürel olarak İstanbul’da ilk 12’de; İnsani Gelişim Vakfı’nın endeksine göre Türkiye’de 18’inci sıradayız. Tuzla’yı çok seviyorum” dedi.