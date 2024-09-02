AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na cevap vererek, "Gelen 22 milyonu söylüyorsunuz ama geçen ay gelen 60 milyonu dillendirmiyorsunuz. Sokaklar pislikten, kokudan geçilmiyor" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı geçtiğimiz gün CHP Bilecik İl Başkanlığında bir basın açıklaması düzenleyerek, İller Bankası’ndan Ağustos ayında 22 milyon bir gelir olduğunu belirtip, kentteki rögar kapaklarından gelen pis kokuya ilişkin, "24 saat koku oluyormuş gibi bir algı var ama öyle değil" ifadelerine yer vermişti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım bu açıklama üzerine kentteki pis kokunun devamlı olduğunu ve Temmuz ayında İller Bankasından 60 milyon lira geldiğini söyledi. Yıldırım, "Her zaman olduğu gibi yine aynı bahaneler öne sürülüyor beş aydır bir tek çivi çakılmadan boş boş oturuluyor. İller Bankasından nüfusa oranla belediyelere gelen paranın en düşük döneminde benzer açıklamalar yapılıyor. Sanki bir tek Bilecik Belediyesi’ne özel bir uygulamaymış gibi lanse ediliyor. Bozüyük Belediyesi de CHP’li ve neden oradan bu tarz açıklamalar duymuyoruz. Sayın Başkan Belediyenin tek gelir kapısı İller Bankası mıdır? Tüm personel maaşlarını ve yapacağınız hizmetleri İller Bankası’ndan gelecek ödeneğe göre mi planlıyorsunuz? Topladığınız vergiler, fahiş fiyatlı su faturalarından elde edilen gelirler, sürekli dillendirdiğiniz açmış olduğunuz tesislerden elde edilen gelirleri neler yapıyorsunuz? Gelen 22 milyonu söylüyorsunuz ama geçen ay gelen 60 milyonu dillendirmiyorsunuz. Size tavsiyem bu tarz popülist söylemlerinizi halk artık yemiyor. Biraz sosyal medyadan çıkın, halkın arasına karışın ve gerçekleri görün. Sokaklar pislikten, kokudan geçilmiyor. 719 personelden bahsediyorsunuz ama personellerinizin birçoğu günü belediyenin arka bahçesinde çay sigara eşliğinde mesailerini tamamladıkları şehrin her noktasında konuşuluyor. Gelen para maaşlara yetmiyor diyorsunuz ama arka arkaya konserler veriyorsunuz. Borçlanma yetkisi istediniz şehrimize hizmet edilsin diye desteğimizi verdik. Kullanılan kredinin yarısı kadarını Aleyna Tilki’ye harcadınız. Gençlerimizin bu tarz eğlencelere de ihtiyacı var ama günübirlik eğlenceleri bırakın, gençlerimize sürekli hizmet verebilecek sinema, AVM meselesini çözün. Belediyenin gelir ve gider tablosunu kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz? KAYI AŞ‘ye ait borçların belediyeyle ilgisi olmadığı gibi cümlelerle kimseyi yanıltamazsınız. Sürekli 70 günlük yönetim diyerek, birlikte seçildiğiniz ekip arkadaşlarınızı kötüleyerek beceriksizliğinizi başka bahanelere sığdırmaya çalışmayın. Lafla peynir gemisi yürümüyor, hizmet edin" dedi.