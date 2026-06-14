AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat toplantısına katıldı.

Ankara'da düzenlenen AK Parti teşkilat toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il başkanları katılım sağladı. Toplantıda teşkilat çalışmaları, birlik ve beraberlik vurgusu ile gelecek dönem hedefleri ele alındı. Programda Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların değerlendirilerek istişare kültürünün güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren, istişare kültürünü ön planda tutan toplantımızı; Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında il başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz' dedi.