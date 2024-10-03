Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla faaliyetini sürdüren Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), 2024-2025 eğitim öğretim yılına hızlı bir başlangıç yaparak 750 öğrenciyle yeni döneme start verdi. ÇİBEM’i ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sınavlara hazırlanan YKS ve LGS öğrencilerine başarılar diledi.İZMİR (İGFA) - ÇİBEM bu yıl da kapılarını açarak LGS’ye hazırlanan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile YKS’ye hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik yeni dönem kurslarına başladı. Tüm kursların ve eğitim materyallerinin ücretsiz olduğu merkezi ziyaret Başkan Yıldız, uzman kadro ile çeşitli branşlarda eğitim vererek öğrencilerin derslerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

BAŞKAN YILDIZ’DA DERSLERE KATILDI

Sınıfları ve kütüphaneyi gezen Başkan Yıldız, öğrencilerle birlikte Türkçe ve Matematik derslerini dinleyerek öğrencilik yıllarına geri döndü. Öğrencilere başarı dileyen Yıldız, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle sohbet etti. Başkan Yıldız, öğretmenlerin taleplerini de yerine getirerek eğitim kalitesinin artırılması için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

BAŞKAN YILDIZ: “ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKMALARINI AMAÇLIYORUZ”

Başkan Yıldız, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Çiğli Belediyesi olarak, gençlerin eğitimine destek vererek onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Eğitim merkezimizde sunulan kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanmakta ve öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanması hedeflemektedir. Çocuklarımızın akademik başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Onların her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” diye konuştu.