Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gümülcine Kozlukebir Belediyesi’nin düzenlediği Tarihi Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri’ne katıldı.YUNANİSTAN (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Batı Trakya'da Kozlukebir Belediyesi’nin düzenlediği Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri'ne katıldı. Rodop iline bağlı Alantepe Yaylası'nda düzenlenen organizasyona Türkiye ve Yunanistan’tan 52 pehlivan katıldı. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda Yıldırım Belediyespor Yağlı Güreş branşı sporcusu Aziz Yılmaz ‘büyük orta’ kategorisinde 2’nci oldu.

Balkanlar’daki atalarımızın aziz hatıralarını yaşatmaya devam eden soydaşlar ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Birbirinden yiğit pehlivanın kıyasıya mücadelesine şahitlik ettiğimiz bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren ve tarihi mirasımıza sahip çıkan Kozlukebir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.