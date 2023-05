Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 11 ilde büyük hasarın meydana geldiği depremlerde büyük bir dayanışma örneği göstererek bölgede gerçekleştirilen çalışmalara destek olan esnaf odaları ve üyelerine teşekkür etmek amacıyla “Esnaf Odaları Buluşması” düzenledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; şehrin omurgası olarak tabir ettiği, ülke ekonomisi için çok önemli bir konumda bulunan esnaf odaları ve üyeleriyle ‘Esnaf Odaları Buluşması’nda bir araya geldi. Ülkemizin içinde bulunduğu tüm sıkıntılı süreçlerde en başta gönüllülük esasıyla elinden gelenin en iyisini yapan esnafların, 6 Şubat’ta ülkemizin 11 ilinde büyük hasarlar meydana getiren depremlerde gösterdiği fedakârlık ve gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür etmek için organize edilen buluşmaya; Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Milletvekilleri; İsmail Ok ile Mustafa Canbey, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, esnaf odaları başkanları ve üyeleri katılım gösterdi.

BALIKESİR BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİ

Böyle güzel bir organizasyonda kendilerini bir araya getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem “Depremin ilk gününden itibaren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın koordinasyonunda; halkımız, esnafımız, resmi kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba sergilediler. Ankara’da gerçekleştirdiğimiz toplantılarda deprem bölgesinden katılan üyelerimiz, Balıkesir’in yardımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Valimiz ve Başkanımıza deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

“KUYAYI MİLLİYE ŞEHRİ ESNAFIMIZLA GURUR DUYUYORUM”

Balıkesir’in; yatırımlarla gelişip, değiştiğini dile getirenBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Esnafımızı çok seviyor ve şehrimizin omurgası olarak görüyoruz. 6 Şubat’ta Sayın Valimizle birlikte deprem bölgesinde görevlendirildik. Depremden 12 saat sonra bölgeye ulaştık. Balıkesir’de öyle bir koordinasyon yapıldı ki Osmaniye’yi ihya etti. 3 hafta içerisinde 2 bin 676 tane TIR, Balıkesir’den bölgeye ulaştı. Bu konuda kamyon ve TIR şoförü esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplanan malzemeleri ücretsiz olarak bölgeye taşıdılar. Tüm ücreti; hayırseverlerimiz ve esnaf kooperatiflerimiz karşıladı. Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’imizin esnafıyla böyle zor günlerde verdiği önemli destekler için gurur duyuyorum.” dedi.

ADIYAMAN’A BALIKESİR ÇARŞISI

506 Büyükşehir personeli, 200’e yakın ilçe belediyelerinin personeli ve gönüllü olarak 300’e yakın maden işçileri ve arama kurtarma ekiplerinin Balıkesir’den, Osmaniye’ye giderek 2 hafta çalıştığını söyleyen Başkan Yılmaz “Osmaniye’deki başarılı çalışmalarımızın ardından Malatya’ya görevlendirildik. Malatya’da da Esnaf Odalarımız bizi hiç yalnız bırakmadı, destek oldular. Adıyaman’da da büyük bir enkaz vardı. Valimiz, biz ve esnaf odaları birliği başkanımızla bölgeyi inceledik ve Adıyaman’da esnafa can suyu olacak ticareti canlandıracak güzel bir çarşı yapımını tamamladık.” dedi.

“ESNAF ODALARIMIZ YÜZÜMÜZÜ AĞARTIYOR”

Başkan Yücel Yılmaz devamında şöyle konuştu:

“Malatya’da görevli 28 belediyenin yaptığı tüm işlerin koordinasyonu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz sürdürüyoruz. Orada ihtiyaç duyulan her şeyin organizasyonunu bizim sorumluluğumuzda ve başlarında ben varım. Balıkesir’deki tüm esnaf odalarımızdan ve yönetim kurulu başkanlarından çok memnununuz. Bu süreçte yüzümüzü ağarttınız. Balıkesir olarak çok güzel ve bütün bir şehriyiz. Siyaset bütünü bir arada tutmak demektir. Biz, 20 ilçemizin tüm ihtiyaçlarını hiçbir ayrım yapmadan gerçekleştiriyoruz. Kaynaklarımızı doğru bir şekilde milletimize hizmet için kullanmaya devam ediyoruz.”

“AK PARTİ, MİLLETİN TALEP VE BEKLENTİLERİNDEN DOĞDU”

Programa katılan Milletvekilleri adına konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 6 Şubat’taki yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye’nin; devlet ve millet dayanışmasını dünyaya gösterdiğini belirterek “Bu konuda esnaf odalarımızın çok büyük desteği oldu. Süreç boyunca esnaflarımızın her yönden katkısı oldu. Devletimizin imkânları ve fedakâr esnafımızla el birliğiyle her şeyin üstesinden geliniyor. Yatırımı, üretimi ve istihdamı önceleyen ekonomi modelimizle büyük bir dayanışma ve iş birliği içerisinde o zor günleri geride bıraktık. AK Parti, milletin talep ve beklentilerinden doğan bir parti. Cumhurbaşkanımız, milletin adamı olarak çıkmış olduğu bu yolculukta 21 yıldır, Türkiye tarihinin en önemli eser ve hizmetlerini hayata geçirdi. Hak ve özgürlükler anlamında büyük reformlara imza attı. Milletimiz de her zaman Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. Cumhur İttifakı olarak milletimizin desteğinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizde çoğunluğumuzu sağladık. Hizmetlerimize güzel bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI MİLLETİMİZLE İNŞA EDECEĞİZ”

28 Mayıs’ta milletin, en doğru sözü sandıkta söyleyeceğine inandıklarını ifade eden Vekil Uygur “Cumhur İttifakı; milleti odak noktasına alan, birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı, vatanın istikbalini önceliğine alan bir ittifak. Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını ardına kadar açarak milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlerin de desteğiyle yürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ile birlikte güçlü bir Türkiye var artık. Siz değerli odalarımız ve STK’larımızın üyelerinin desteğiyle milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla, yıldızı parlayan bir Balıkesir var.” diye konuştu.