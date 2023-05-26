Ferizli ve Söğütlü’de temaslarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bölgedeki sorunları ilçe belediyelerimizle koordineli çalışarak çözüme kavuşturuyoruz. Ferizli ve Söğütlü’de asfaltlanmamış grup yolu kalmayacak. Bölge ulaşımında önemli bir yeri olan 55 yıllık tarihi köprü olan Tokmaklıdere Köprüsü’nü de yenileyeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ve Söğütlü’de temaslarını sürdürdü. Yerli ve milli araç TOGG ile ilk olarak Ferizli Gölkent’te gençlik buluşmasına katılan Başkan Yüce, sonrasında Ferizli Muhtarlar Derneğine ziyarette bulundu. Başkan Yüce Ferizli ziyaretleri sonrasında Söğütlü Belediyesi’ni ziyaret etti ve ilçede yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm ziyaretler TOGG ile gerçekleştirilirken yerli ve milli araç ilçe halkının büyük ilgisini gördü.

Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Onay ve Ferizlili muhtarlarla bir araya gelen Yüce, mahalledeki istek ve talepleri dinledi, çözüm için ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. Başkan Yüce, “Muhtarlar bizim çözüm ortağımız, mahallelerdeki gözümüz ve kulağımızdır. Onlar mahalle olan sorunları ve istekleri ilçe belediyelerimize ve bizlere aktarıyor bizlerde en kısa sürede çözüm olmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de Ferizli’de muhtarlarımızın taleplerini aldık. İlçe belediyemizle koordineli bir şekilde mahallelerimizde ki sorunları çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Ferizli ziyaretleri sonrası Söğütlü’ye geçen Başkan Ekrem Yüce’yi, ilçe belediye başkanı Koray Oktay Özten karşıladı. Söğütlü Belediyesi’nin yakın zamanda envanterine katacağı tarım dronunun bir örneği ile deneme uçuşu yapıldı. Bu deneme uçuşunu yakından izleyen Başkan Yüce, üreten şehir Sakarya’mızda modern tarım teknikleri ile çalışmaya başladıkları için Özten ve ekibini tebrik etti. Ziyarete Söğütlü Belediyesi Başkanlığı ile devam eden Başkan Yüce burada Söğütlülü muhtarlar ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 55 yıllık tarihi köprü olan Tokmaklıdere Köprüsü’nün yenileyeceğini açıklayan Başkan Yüce’ye teşekkürlerini sundu.

Başkan Yüce, “Söğütlü’müzün asfalt sorununun yüzde 90’ını çözdük. Bu yaz Söğütlü’müzde asfaltlanmamış grup yolu kalmayacak. Altyapı sorununda da ilk etabı bitirdik. Sırada ikinci etap var. Çalışmalar başladı inşallah altyapı sorunda tarihe karışacak. Bölge ulaşımında önemli bir yeri olan 55 yıllık tarihi köprü olan Tokmaklıdere Köprüsü’nü de yenileyeceğiz. Tokmaklıdere Köprüsü’nün yenilenmesi için de hemşehrilerimizin talepleri olmuştu. Biz de harekete geçtik. Hazırlıklarımızı yaptık. Mevcut köprüyü yıkacak ve bölgeye yakışır yeni bir köprü inşa edeceğiz” diyerek müjdeledi.