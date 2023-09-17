16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turda yüzlerce bisiklet sever ile birlikte pedal çeviren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya artık bir bisiklet şehri olmuştur. İnşallah önümüzdeki süreçte de bisikletin marka şehri olarak anılmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevsinde bisiklet turu düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yüzlerce bisiklet sever ile Demokrasi Meydanı’ndan Sakarya Park’a pedal çevirdi. Yaklaşık 5 kilometrelik sürüşün sonunda 20 bisiklet ve 10 adet 250 TL’lik Tripy kullanımı çekilişle sahiplerinin oldu. Bisiklet dostu şehir ünvanlı Sakarya’da, bisiklet kullanımını ve farkındalığı artırmak için çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Yüce, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Sakarya Park’ta düzenlenen programda konuşan Yüce, “Şehrimiz sadece sporda değil, kalkınmanın tüm alanlarında gelişimini, değişimini sürdürmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize en iyi hizmeti sunmaya, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bugün şu tabloyu görmek, bisiklet alanında ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Hamdolsun Sakarya artık bir bisiklet şehri olmuştur. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu alana yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ülkemiz ilk kez bisiklette Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacaktır”

Ekim ayında Sakarya’da uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarının haberini de bisiklet severlerle paylaşan Yüce, “Şehrimizde 27- 29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sakarya Bike Fest ile ülkemiz ilk kez bisiklette Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacaktır. Dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı organizasyonlarımıza himayeleriyle güç katan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Şimdiden her birinizi Ekim ayında bisiklet festivaline davet ediyorum” diye konuştu.