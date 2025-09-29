

Kaza saat 08.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Arda Ç.(19) yönetimindeki 16 V 9426 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü için olay yerine 112,Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.