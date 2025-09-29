

Edinilen bilgiye göre Kavaklaraltı mezarlığı civarında gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel M.(26) bacak ve sırtından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan genç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda Veysel M.'yi Tunahan Ç.'nin bıçakladığı tespit edildi. Zanlı İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesinde ikametinde gözaltına alındı. Zanlı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

