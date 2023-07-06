Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası’nın açılış programına katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak, gerek profesyonel gerekse amatör alanda gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin gelişmesine her zaman destek olduk. Spora ve sporcuya gösterdiğimiz bu desteği, önümüzdeki süreçte de artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen Sakarya 33. Geleneksel Olgunlar Futbol Turnuvası’nın açılış programına katıldı. Açılış maçını izleyen Başkan Yüce, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Yeni Atatürk Stadyumu kampüsünde düzenlenen turnuvaya sporseverlerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Açılışın ardından vatandaşların coşkulu tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Yüce, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

Açılış programında konuşan Başkan Yüce, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Spor kardeşliktir, spor dayanışmadır, spor değer vermedir ve saygı duymadır. Dolayısıyla spor bizim aramızdaki kardeşlik duygusunu pekiştirecek önemli bir enstrümandır. Bu akşam burada yıllardır düzenlenen ve geleneksel hale gelen güzel bir organizasyonun açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesile ile turnuvaya katılan takımlarımızın her birini yürekten tebrik ediyor ve turnuvanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Spora ve sporcuya verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz”

Başkan Yüce konuşmasının devamında, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak gerek profesyonel gerekse amatör alanda gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin gelişmesine her zaman destek olduk. Spor şehri Sakarya’mızda geride bıraktığımız süre zarfında birçok uluslararası sportif faaliyetlere imza attık. Bununla birlikte birçok projeyi de hayata geçirdik. Spora ve sporcuya gösterdiğimiz bu desteği önümüzdeki süreçte de artırarak devam ettireceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetlerimizi eksik etmesin” şeklinde konuştu.