Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal mahallerinin AK Parti teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve ilçe yöneticileriyle birlikte, Elbizli Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “İstişarede her zaman bereket vardır diyerek, attığımız her adımda her hizmette sizlerin görüşlerini ve taleplerini önemsedik. Gebze Belediyesi olarak vatandaşa en güzel hizmeti vermek tek gayemiz. Hizmetlerimizin anlatılması ve yaşanan sıkıntı ve sorunların bizlere aktarılması noktasında teşkilatlarımıza da önemli sorumluluk düşüyor. Mensubu ve bir neferi olmaktan ötürü her zaman gurur duyduğum AK Partimizin ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği istikamette, durup dinlenmeden Gebze’mizi kalkındırmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Siz değerli dava arkadaşlarımızla birlikte yan yana omuz omuza bu güzel ilçemize önemli hizmetlerimiz sürecek inşallah” ifadelerini kullandı.