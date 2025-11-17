Ankara, kasım ayında caz müziğinin önemli etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Caz Derneği tarafından düzenlenen 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali 30 Kasım’a kadar devam ederken, piyanist Kerem Görsev de 20 Kasım’da CSO Ada Ankara’da sahne alacak.

Caz Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler ve büyükelçiliklerin desteğiyle düzenlenen 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, "Cazın Renkleri" temasıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 13 Kasım’da başlayan ve 30 Kasım’a kadar sürecek festival kapsamında, Ankara’nın çeşitli mekanlarında 17 etkinlik gerçekleştirilecek.

Festival programında; İlayda Hatipoğlu Quartet, Elif Canfeza Gündüz Quartet, Bilal Karaman, Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan gibi isimlerin konserleri yer alıyor. Polonya Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen projede Sibel Köse, Polonyalı meslektaşlarıyla sahne alırken, Hollandalı grup Raquel Kurpershoek Quartet ve dünyaca ünlü Madeleine & Salomon ikilisi de festivalin konukları arasında bulunuyor.

Festival, 30 Kasım’da ODTÜ KKM Kemal Kurdaş Salonu’nda, Şef Ümit Eroğlu yönetimindeki METU Big Band ve Yıldız İbrahimova konseriyle sona erecek.

Kerem Görsev Quintet CSO’da

Piyanist Kerem Görsev, 20 Kasım Çarşamba günü CSO Ada Ankara’da konser verecek. Görsev’e sahnede kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek. Bu sene #cazınrenkleri temasıyla yapılacak festivalin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.