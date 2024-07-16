Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ, şehrin dört bir yanında dere yataklarında oluşan kirliliğin önüne geçiyor. Son olarak Dereboyu Caddesi üzerinde 2 bin metre, Galericiler Sitesi arkasında ise; 700 metre uzunluğunda dere yatağını temizleyen ekipler; kirlilik ve kötü kokuyu ortadan kaldırdı.

Temiz bir çevre ve sağlıklı toplum anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dere yataklarında oluşan kirlilik ve kötü kokunun önüne geçmek amacıyla çalışmalarını aralıksız olarak gerçekleştiriyor. Karesi İlçesine bağlı Paşaalanı ve Kuvayı Milliye Mahalleleri sınırlarındaki; Dereboyu Caddesi üzerinde 2 bin metre uzunluğundaki ve Galericiler Sitesi arkasında ise; 700 metre uzunluğundaki dere yatakları, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri tarafından özenli bir şekilde temizlendi.

Çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi; ekolojik döngüyü sağlamak, dere yataklarındaki su akışını sağlıklı hale getirmek ve yazın koku oluşturabilecek kirliliğin önüne geçmek amacıyla şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.