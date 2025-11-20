İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından saat 11.30'da basın mensupları ile "Futbolda bahis soruşturmaları" hakkında toplantı düzenlendi. Bilgilendirme toplantısında, Spor Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmaların kararlılıkla, hassasiyetle ve titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.

"Futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz"

Başsavcı Gürlek toplantıda, "Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bizim şu aşamada en önemli işimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak. Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir, havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine düşüyoruz. Bizim için lekelenmeme hakkı çok önemli, sonradan beraat etse de lekelenmeme hakkı önemli. Kulüp başkanları, kulüp yöneticilerini de göreceksiniz yüksek ihtimalle, yurt dışında beraber çalıştığımız kuruluşlar var ondan da bekliyoruz. Futbol bir emek oyunu, onlar burada geleceğini ekmeğini kazanıyor. Lekelenmeme hakkı önemli. 3 tane savcı arkadaşımız sadece bu işe bakıyor, bu sürece biz başsavcılık olarak önem veriyoruz. Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, başkası veya birinci derece akrabası üzerinden oynuyor. Mesela bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis üzerinden oynuyor bunu tespit ettik. Biz tamamen bahsin üzerine gidiyoruz. Bizim bir havuzumuz var. Suç ile disiplin cezasının ayrımını yapmamız lazım. Bizim bir de aklama büromuz var. Aklama büroya ihbarda bulunuyoruz, ayrıca çalışıyorlar onlar da. Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz çünkü uzaması demek kara propaganda oluyor uluslararası düzeyde. Federasyon ile bizim sürecimiz farklı. Biz somutlaşanlara operasyon yapıyoruz. Bir savcı arkadaşımız da sosyal medyayı takip ediyor. Olumsuz manipülatif algı yapanları da tespit ediyor" dedi.



"Belki de ülkede bilinen isimlerin de olabileceği daha büyük operasyonlar da olabilir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam ise "Türk futbolu büyük bir oluşum, bu oluşumun bu şekilde temizlenmesini başkasının lekelenmeme hakkını koruyarak yapmamız lazım. Bu hakkı gözeterek ama yapanın da yanına kar kalmayacak şekilde yapmak istiyoruz. Federasyonun bize bildirdiği isimlere bağlı kalmadan, büyük bir havuzun incelenmesiyle yapmak istiyoruz. Bu bir operasyonla kapanacak bir konu değil, belki de ülkede bilinen isimlerin de olabileceği daha büyük operasyonlar da olabilir. Mesela Özgür Özel iddia attı ortaya ‘kırmızı kartla bahis oynandı' diye biz hemen soruşturma başlattık. Bahis firmaları kart marketi diye terim kullanıyorlar. Kart bahsi, korner kaç çıkacak, penaltı olacak bunların hepsine tek tek bakılıyor. Bu Türkiye'de ilk kez yapılan bir soruşturma. Şu aşamaya kadar itirafçı olan kimse gelmedi. Interpol ve UEFA ile iş birliği içerisindeyiz dedik. Türkiye'deki bahsin büyük çoğunluğu yurt dışında legal olmayan sitelerde oluyor. Onlar IP adreslerini alabiliyorlar, yurt dışında kurulan legal siteler de olabiliyor" ifadelerini kullandı.