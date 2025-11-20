2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5. maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım, play-off'a kalmayı garantilemişti. Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile 2-2 berabere kalarak E grubunu 2.sırada bitirdi ve play-off turuna katılmaya hak kazanmıştı. Milli takımımızın Play-off turundaki rakibi Romanya oldu.

RAKİBİMİZ NETLEŞTİ!

A Milli Takım’ın play-off turundaki rakibi Romanya olarak belirlendi.

YARI FİNAL KARŞILAŞMASI TÜRKİYE’DE

Dünya Kupası play-off etabı tek maç üzerinden oynanacak ve yarı final mücadelesinde millilerimiz sahaya kendi evinde çıkacak.

FİNALDE KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ TAKIM

2026 FIFA Dünya Kupası play-offlarında finale yükselmemiz durumunda, Slovakya – Kosova eşleşmesinin kazananıyla final maçını deplasmanda oynayacağız.