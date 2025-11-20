TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Çorluspor 1947’de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 11 futbolcunun cezaları belli oldu.

Türk futbolunu sarsan bahis iddiaları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce açıklanan ’bahis oynadığı tespit edilen futbolcular’ listesinde isimleri bulunan Çorluspor 1947 futbolcularına verilen cezalar PFDK tarafından açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 20 Kasım 2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında FDT’nin 57. maddesi uyarınca sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki almış olduğu kararları açıkladı.

TFF’den yapılan ve PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasını taşıyan açıklamaya göre, Çorluspor 1947 futbolcularından Hüseyin Ayan ve Sinan Baki Usluer 45’er gün, Adar Aygür, Alperen Doğan, Ogün Er ve Erkan Süer 3’er ay, Emre Sarıkaya 6 ay, Enes Eren, Burak Karapınar ve Volkan Uluğ 9’ar ay, Anıl Batın Aydın ise 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldılar.