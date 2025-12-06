Güneşli Group Maden Enerji Beton Lojistik İnşaat Hafriyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnegöl ilçesi Yeniyörük Mahallesi’nde kalker ocağı açmak amacıyla ÇED başvurusunda bulundu.

Tesisin maliyetinin yaklaşık 9 milyon 214 bin TL olması öngörülüyor ve tamamının ormanlık alanda kurulacağı ifade ediliyor.

98,5 hektarlık ruhsatlı sahadan 23,5 hektarlık alan için ÇED talebinde bulunuldu. Bu alan içinde 9,6 ve 13,9 hektarlık iki ocak poligonu planlanıyor.

13,9 hektarlık ocak sahasında 3 bin 458 m² bitkisel toprak depolama alanı, 7 bin 94 m² pasa alanı, 3 bin 77 m² şantiye alanı ve 10 bin 562 m² stok alanı yer alacak.

Toplamda 22,99 hektar ocak alanı, 0,36 hektar kırma-eleme tesisi ve 0,37 hektar bitkisel toprak depolama, stok, pasa ve şantiye alanı olarak belirlendi.

Ağaç Kesimi Yapılacak

ÇED onayı için başvuru yapılan faaliyet sahasının tamamının orman alanında kaldığı öğrenildi.

Firma, çalışma yapılacak alanlar için gerekli orman izinleri alınacağını, Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte arazi tespit çalışması yapılacağını belirtti.

Daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü nezaretinde ağaç kesimi yapılacak.

Firma yaklaşık 13 yıl işletilmesi planlanan ocakta faaliyetlerin sonra ermesinin ardından tekrar ağaçlandırma yapılacağını bildirdi.