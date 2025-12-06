Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 3-2 sonuçlanan Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7'nci dakikasındaki pozisyonla ilgili konuştu. HT Spor'un haberine göre; Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" sözlerini sarf etti.

"Böyle Olayların Yaşanması Üzücü"

2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan Hacıosmanoğlu, milli duyguların yüksek olduğu bir günü yaşarken bu tür tartışmaların ortaya çıkmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi Hacıosmanoğlu, “Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Güzel bir kura çektik. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir günde biz orada yokken bunlar oluyor” ifadelerini kullandı.

"Köpeksiz Köy Bulmuşlar, Çomaksız Dolaşıyorlar"

Mehmet Türkmen'in yönettiği maçın uzatma dakikalarında yaşanan pozisyona sert çıkan TFF Başkanı, hakem yönetimine yönelik net ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının hem futbol kamuoyunda hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) çevrelerinde geniş yankı uyandırması bekleniyor. Tartışmalı pozisyonun ardından gelen bu sert çıkış, önümüzdeki günlerde Türk futbolunda önemli gelişmelere işaret ediyor.