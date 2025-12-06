Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde Hocaköy kavşağından İsaören kavşağı istikametine seyir halinde olan Feyza D.(30) yönetimindeki 16 BHH 451 plakalı otomobil, dönüş yapmak isteyen sürücü Özcan Ö.(57) yönetimindeki 16 PL 546 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

