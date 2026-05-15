Doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Sürenin artırılmasının ardından, daha önce 16 haftalık iznini kullananlara da geçici madde kapsamında izinlerini 24 haftaya tamamlama imkânı sağlandı.

Doğum izni hakkının 16 haftasını dolduranların 24 haftaya tamamlaması için ise bugün süre doluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından ilave doğum izni başvuruları için bugün son gün olduğunu hatırlattı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

"Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor”

15 Ekim 2025 tarihinden itibaren doğum yapmış işçi, memur, kamudaki sözleşmeli personel ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli anneler 8 haftalık ek doğum izni için bugün kurumlarına dilekçelerini vermeleri gerekiyor. İşverenlerin ise ek doğum izni hakkını reddetme hakkı bulunmuyor. İşverenin hakkı reddetmesi durumunda ise işçi iş sözleşmesini haklı fesih yaparak kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir aynı zaman da manevi tazminat davası da açabilir.

6 AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN VERİLİYOR!

İsteği halinde kadın işçilere 24 haftalık doğum izni süresinin bitiminden veya çoğul gebelik halinde 26 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Kadın işçiler, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni kullanır.

Memurlar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç mali hakları ile sosyal yardımları dahil maaşlarını kurumlarından almaya devam ederler.