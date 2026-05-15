Bayram coşkusunu Uludağ’ın zirvesinde yaşamak isteyen Bursalılar için hazırlanan kampanya kapsamında, 19 Mayıs’ta teleferik yolculuğu gün boyu 190 TL olacak. Uygulamanın yalnızca Bursalı vatandaşlar için geçerli olacağı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Gençler ve kendini her zaman genç hisseden Bursalı hemşehrilerimiz! ​19 Mayıs’ta rotamız Uludağ'ın zirvesi! Bayram coşkusunu gökyüzünde hep birlikte yaşamanız için Bursa Teleferik’te sadece Bursalı vatandaşlarımıza özel tek fiyat uygulaması başlıyor. ​Bu anlamlı günde, 190₺ avantajıyla zirveye yolculuk yapmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.