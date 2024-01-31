Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

AK Parti’de ise meclis üyeliği başvuruları 5 Ocak’ta sona erecekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır." şeklinde bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamaya istinaden başvurular bugün sona erecek. İnegöl’de şuana kadar AK Parti’ye meclis üyeliği için 100’ün üzerinde başvuru yapıldı. Son gün olması nedeniyle başvuruların yoğun olması bekleniyor.