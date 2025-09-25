Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’de rüzgarın, 26.09.2025 Cuma öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 27.09.2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara’da rüzgarın, 26.09.2025 Cuma öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Batı Karadeniz ve Marmara Denizinde etkili olacak fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA