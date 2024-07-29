Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından batı mısır kök kurdu tespiti ve popülasyonunu belirlemek amacıyla mısır tarlalarına asılan feromon tuzaklarının belirli aralıklarla kontrol edildiği bildirildi.

Lüleburgaz ilçesinde Amerika ve Avrupa’da mısır alanlarında yaygın olan ve dünya genelinde kalıcı olarak yok edilmesi mümkün olmayan batı mısır kök kurdu zararlısına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, batı mısır kök kurdu tespiti ve popülasyonunu belirlemek amacıyla mısır tarlalarına feromon tuzaklar asarak, belirli aralıklarla kontrollerini devam ettiriyor.