Salah’ın tepkisi, milyonlarca etkileşim alarak dünya gündeminde yer aldı.

UEFA, paylaşımında “Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek.” ifadelerine yer verdi. Ancak Salah, Al-Obaid’in İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemesine dikkat çekerek, “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?” şeklinde bir soru yöneltti.

Salah’ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Mısırlı yıldızın sözlerini kendi hesabından paylaşarak destek verdi.

Geçtiğimiz çarşamba günü, Filistin’in eski milli futbolcusu Süleyman Al-Obaid, Gazze’de insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Filistin Futbol Federasyonu’nun açıklamasında, “Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi’nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısında şehit oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuk babası olan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbol tarihinin en parlak yeteneklerinden biri olarak anılıyordu. Milli takım formasıyla 24 resmi maçta görev alan Al-Obaid, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.