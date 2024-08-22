Batman'da Sason Kaymakamı Furkan Başar ilçe genelinde sınavlarda başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.BATMAN (İGFA) Sason Kaymakamı Furkan Başar, makamında LGS, YKS ve diğer sınavlarda başarılı olup çeşitli okullara yerleşen öğrencileri kabul etti.

Kaymakam Başar, öğrencileri tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Öğrencilere öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılarının devamını dileyen Kaymakam Başar, ilçenin eğitim kalitesini arttırmak için önümüzdeki eğitim öğretim yılında bir dizi çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünü kazanan Seval Batu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazanan Yağmur Yalçın ve Batman Fatma Aliye Fen Lisesini kazanan Büşra Baysan hediyeler için Kaymakam Başar’a teşekkür ettiler.