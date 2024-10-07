Batman Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı, yeni eğitim öğretim yılında ilk toplantısını gerçekleştirdi.BATMAN (İGFA) - Batman Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleşen toplantı, kentte faaliyet gösteren ortaokul ve liselerden gönüllü öğretmenlerin katılımıyla müdürlüğün bünyesindeki "Kitap Okuma Noktası"nda yapıldı.

Toplantıda, Anadolu Mektebi'nin kuruluş amacı ve bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Anadolu Mektebi, eski Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından 2012 yılında Sakarya'da başlatıldı. 2016 yılından itibaren ise Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında resmiyet kazandı.

Anadolu Mektebi; öğrencilerin edebiyat, kültür ve sanatla iç içe olmalarını teşvik ediyor. Ayrıca, Anadolu Mektebi sayesinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılırken, seminerler, paneller film ve belgesel gösterimleri gibi etkinlikler de düzenleniyor.